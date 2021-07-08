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Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu

Ardahan’ın Göle ilçesinde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek, jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Asayiş 08.07.2021, 10:05
Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu

Ardahan’ın Göle ilçesinde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek, jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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