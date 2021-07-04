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Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 04.07.2021, 13:29
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde yetiştiricilik yapan Raşit Çayırlı, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçisini kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler, dipsiz göl mevkiindeki kayalıklardaki 2 keçinin bulunduğu noktaya gitti. Halat yardımıyla kayalıklara inen itfaiye eri, ayağı çukura sıkışan 2 keçiyi de kurtararak sahibine teslim etti.