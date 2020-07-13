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Kayalıklara çıkmaya çalışan kepçe devrildi
KAYALIKLARA ÇIKMAYA ÇALIŞAN KEPÇE DEVRİLDİ
Asayiş 13.07.2020, 17:13
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Şanlıurfa’da yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan iş makinesi devrildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Maşuk kavşağında yaşandı. İddiaya göre yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan kepçe devrildi. Yola devrilen kepçenin sürücüsü yaralanmazken, o anda bölgeden herhangi bir aracın geçmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Kepçeyi kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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