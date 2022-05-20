Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yaptıktan sonra kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Alexsander Trifonow (36) isimli Rus vatandaşı Babadağ 1200 pistinden yamaç paraşütü ile tekli atlayış yaptı. Rus turist inişe geçtiği sırada kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Bölgeye gelen JAK timleri kayalıklara düşen Rus turisti bulunduğu yerden alarak, sağlık ekiplerine ulaştırdı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Rus turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.