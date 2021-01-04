Son Dakika
Kayalığa çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tokat’ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Asayiş 04.01.2021, 14:45
2
Tokat’ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Zile- Alaca kara yolu Köylüürünü mevkiinde meydana geldi. Kenan Araç’ın (36) kullandığı 60 AACV 691 plakalı Renault marka otomobil, karşı yöne geçerek dağlık alandaki kayalıklara çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Havva Araç (33) hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|16
|16
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|16
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü