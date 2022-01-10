Kayak yaparken yaralanan İranlı turisti JAK timi kurtardı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak yapan İran asıllı turist kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine yaralanan turisti, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak yapmakta olan İran asıllı turist kontrolünü kaybederek pist dışına çıkarak 25 metreden dere yatağı bölgesine düştü. Yaralanan turisti İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama ve Kurtarma Timleri tarafından kurtarıldı. Ayak bölgesinde kırık olduğu tespit edilen turist, JAK timinin kar motoru arkasındaki sedyeye alınarak aşağı indirildi. Daha sonra turist ambulansla hastaneye sevk edildi.