Kayak yaparken bacağı kırılan doktor 6 saatte kurtarıldı

VAN (İHA) – İstanbul’dan Van’ın Çatak ilçesine gelerek kayak yaptığı esnada bacağı kırılan doktor, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından ambulansa ulaştırıldı.

İstanbul’daki bir hastanede acil asistanı olan Dr. Gülce Tunç, kayak yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Çatak ilçesindeki Piramit Tepe bölgesinde kayak yaparken bacağı kırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç ulaşımının olmadığı bölgeye yürüyerek giden ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Gülce Tunç’u ambulansa teslim etti. Bacağında kırık olduğu belirlenen Tunç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.