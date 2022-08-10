Son Dakika
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti
Karabük’te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.
Asayiş 10.08.2022, 20:38
Karabük’te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Pülcükören köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, 7 keçinin kayalık alanda mahsur kalması üzerine harekete geçti. Olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keçiler ekiplerin çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi.