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Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti

Karabük’te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.

Asayiş 10.08.2022, 20:38
Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti

Karabük’te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Pülcükören köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, 7 keçinin kayalık alanda mahsur kalması üzerine harekete geçti. Olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keçiler ekiplerin çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi.

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