Kaya parçasının çarptığı korkuluklar otomobilin camına saplandı

Zonguldak’ta yol kenarındaki korkulukların üzerine kaya parçasının devrilmesi sonucu kopan korkuluklar park halindeki otomobilin camına saplandı.

Olay, akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ertürk 34 BRS 945 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Ardından yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçası demir korkulukların üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yıkılan korkuluklar Ertürk’e ait otomobilin camına saplandı. Diğer yandan yamaçtan kopan kaya parçası ise yol kenarına düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.