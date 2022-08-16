Kavşaktaki motosiklet kazası kamerada

Giresun Liman Kavşağı’nda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Yusuf T.’nin kullandığı 28 ABP 765 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaparak Giresun Liman kavşağı mevkiinde dönmeye çalışan Erol M. yönetimindeki 52 ADC 708 otomobile çarptı. Havada takla atarak kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ilk belirlemelere göre sağ kolunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.