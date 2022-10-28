Kavşaktaki çarpışma sonucu otomobil kağıt gibi ezildi: 2 yaralı

Diyarbakır’da, Kayapınar ilçesinde otomobillerin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarında meydana geldi. Volkswagen marka, Golf model 34 RD 3573 plakalı otomobil ile Citroen marka Saxo model 27 HT 421 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada M.A ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.