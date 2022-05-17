Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada

Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan Semaver Sokak’taki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 41 ACP 713 Fiat marka hafif ticari araç ile S.G. idaresindeki 27 BM 619 plakalı Honda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, telefon direğine çarparak durabildi. Hafif ticari aracın içerisinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpışması ve kaza sonrasında vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.