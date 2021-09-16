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Kavşakta çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.09.2021, 09:45
Kavşakta çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdem (65) idaresindeki 02 HA 818 plakalı Renault marka otomobil ile Ramazan Vural idaresindeki 46 AEA 294 plakalı Opel marka otomobil Yavuz Selim mahallesi Kahta Devlet Hastanesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sürücü Ramazan Vural ve araçta bulunan Yasemin Vural yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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