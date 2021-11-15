Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil, ardından bir tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Akmeşe-Uzunçiftlik yolu Sapanca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametinden gelen Y.K. idaresindeki 1-UBK-651 yabancı plakalı BMW marka otomobil ile Akmeşe istikametinden gelen M.K. idaresindeki 06 GS 545 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen iki otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen Ali Çelik idaresindeki 41 ABF 040 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri BMW markalı otomobilin içerisinde sıkışan D.K. ve Ş.K.’yı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.