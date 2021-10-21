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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Asayiş 21.10.2021, 18:03
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar Feribot Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan E. idaresindeki 34 VEN 85 plakalı Renault marka otomobil ile Serhat P. yönetimindeki 41 T 3087 Renault marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sümeyye E. ve A.E., E.E. isimli iki çocuğu araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü baba Kenan E. de kontrol amacıyla hastaneye gitti. Hastanede tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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