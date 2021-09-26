banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

Antalya’da gece yarısı bir araya gelen grup, kavşağı trafiğe kapatarak dakikalarca Erik Dalı eşliğinde oynadı. Şahıslar kavşaktan geçmek isteyenler ile tartışarak geçmesine izin vermezken, bir vatandaş “Burası Türkiye” diyerek tepki gösterdi.

Asayiş 26.09.2021, 12:42
Kavşağı trafiğe kapatıp, Erik Dalı oynadılar

Antalya’da gece yarısı bir araya gelen grup, kavşağı trafiğe kapatarak dakikalarca Erik Dalı eşliğinde oynadı. Şahıslar kavşaktan geçmek isteyenler ile tartışarak geçmesine izin vermezken, bir vatandaş “Burası Türkiye” diyerek tepki gösterdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde araçları ile Meydankavağı Mahallesi’nden geçmekte olan bir grup, sık kullanılan cadde üzerinde kavşağı trafiğe kapattı. Araçlarından inen şahıslar, Erik Dalı şarkısını açarak uzun süre oynadı. Bu sırada kavşak üzerinden dönmek isteyen ya da geçmek isteyen sürücüler ise geçemedi. Bazı sürücüler şahıslardan yolu açmasını isterken, gruptan iki kişi sürücünün yanına giderek el işareti ile başka yoldan gitmesini istedi. Sürücü kendisine farklı güzergah bulmak zorunda kaldı.

Grubun dakikalarca Erik Dalı eşliğinde oyun oynaması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kaydı alan kişi, “Burası Türkiye. Saat 00.20 geçiyor. Dönmek isteyenler dönemiyor. Gençler eğleniyor. Neyi kutluyorlar Allah bilir. Amca git şimdi sopa yiyeceksin” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0