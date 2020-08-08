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Kavgayı bırakıp polisle tartıştılar
TARTIŞMA
Asayiş 08.08.2020, 11:33
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Bursa’da kavgayı ayırmak için müdahale eden polislere saldıran 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, vatandaşlar 2 kişinin cadde ortasında kavga ettiklerini ve çevreye rahatsızlık verdikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden şahısları ayırmak için müdahale etti. Bunun üzerine 2 kişi, kavga etmeyi bırakıp kendilerini uyaran polislerle tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında ekipler, kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. Etkisiz hale getirilen İ.S ve S.C. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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