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Kavgayı ayırmak isterken annesini tüfekle vurdu

Kahramanmaraş’ta aile içi çıkan kavgada bir genç, kazara annesini av tüfeğiyle vurarak yaralanmasına neden oldu.

Asayiş 16.06.2021, 01:22
Kavgayı ayırmak isterken annesini tüfekle vurdu

Kahramanmaraş’ta aile içi çıkan kavgada bir genç, kazara annesini av tüfeğiyle vurarak yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre bir aile içinde çıkan ve nedeni öğrenilemeyen tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgaya kadınların dahil olması üzerine 16 yaşındaki F.G, av tüfeğiyle kavgayı ayırmak isterken elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yanlışlıkla annesini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi av tüfeği ile birlikte yakalandı.
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