Kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon

Adıyaman’da, ölen yada yaralananın olmadığı kavgaya olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Çok sayıda polis ekibin katıldığı operasyonda hem şüpheli şahıslar bulunamadı hem de suç unsuru bir şeylerle karşılaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kavga çıkmış ve kavga esnasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kavga eden şahıslar olay yerinden hızla kaçmıştı. Yaşanılan kavga olayı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere bir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin evleri didik didik arandı. Yapılan aramalar çerçevesinde ikamette şüpheli şahıslar bulunmazken aynı zamanda her hangi bir suç unsuruna da rastlanılmadı. Polis ekipleri her hangi bir şey bulamadıkları operasyon adresinden daha sonra ayrıldı. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.