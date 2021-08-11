banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı mı?
Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı mı?
Fenerbahçe'den transfer bombası!
Fenerbahçe'den transfer bombası!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı, intihar etmek istedi

Zonguldak’ta gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K. Y., gelinine 6 el ateş açtı. Omuzundan yaralanan E.Y., hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 11.08.2021, 11:20
Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı, intihar etmek istedi

Zonguldak’ta gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K. Y., gelinine 6 el ateş açtı. Omuzundan yaralanan E.Y., hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Petek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K.Y, gelini E.Y’ye silahla 5- 6 el ateş attı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Y isimli kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından gelinin kayınpederi K.Y silahla intihar etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale ederek şahsı aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık