Kavgadan kaçarken havaya ateş eden şahsı bekçiler yakaladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de iki grup arasında çıkan kavgadan kaçmak isterken havaya iki el ateş eden şahıs, bekçi ekipleri tarafından yakalandı.

Orhangazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya karışan şüphelilerden biri kavgadan kaçmak isterken havaya iki el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye giden bekçi ekipleri, havaya ateş eden şahsı yakaladı. Şahsın silahı da bekçiler tarafından bulundu. Mermi kovanının tespit edilmesi ile birlikte silah ve kovan muhafaza altına alındı. Şüpheli E.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahın kuru sıkı tabancadan bozma silah olduğu, ruhsatsız olması sebebiyle sahibi E.A. hakkında adli ve idari ceza uygulandı.