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Kavgadan 9 saat sonra hayatını kaybetmişti

Giresun Kalesi’nde yaklaşık 5 ay önce seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada akraba olan bir grup tarafından darp edilen 23 yaşındaki Zeki Can Bebek kavgadan yaklaşık 9 saat sonra gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 05.12.2021, 15:01
Kavgadan 9 saat sonra hayatını kaybetmişti

Giresun Kalesi’nde yaklaşık 5 ay önce seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada akraba olan bir grup tarafından darp edilen 23 yaşındaki Zeki Can Bebek kavgadan yaklaşık 9 saat sonra gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından geçen 5 aylık süre içerisinde adalet arayışını sürdüren Zeki Can Bebek’in kardeşleri, iddia edildiği gibi kardeşlerinin alkol komasından veya sahte alkolden değil, darpa bağlı hayatını kaybettiğini Adli Tıp Kurumu raporu ile ortaya koydular.

Konuyla, ilgili açıklama yapan Zeki Can Bebek’in ablası Berrin Aydın (42), kavgaya karışanların tutuklu yargılanmasını ve suçluların cezasını çekmesini istedi. Aydın, “Kardeşim Giresun Kalesinde yıllardır esnaflık seyyar satıcılık yapıyordu. Ancak bir kamu görevlisi olmasına rağmen öğretmen de burada çay satmaktaymış. Bütün kaledeki vergisini veren, işgaliyesini veren esnaflarda bu durumu gayet iyi biliyor. Öğretmen olan C.G. ile kardeşim arasında tartışma çıkıyor. Tartışma nedeni ise kardeşime ’Ben burada tezgah açmayacaksam bana her gün şu kadar, bu kadar para vereceksin’ diye rahatsız ediyor. Aynı zamanda da kardeşimi aslı olmadığı halde asker kaçağı diye ifadeler kullanarak taciz ediyor. Bunun üzerine aralarında bir husumet başlıyor. Yine bir gün kardeşim kaleye geldiğinde 10 kişilik bir grup hiçbir gerekçe yokken saldırıyorlar. Akabinde karakola gidip, ifadelerini veriyorlar. Hastanede darp raporları alınıyor. Kardeşim bu olaydan 3-4 saat sonra rahatsızlanıyor. Diğer abisinin yanına gidiyor, ’Kalbim sıkışıyor’ diyor. Bu şekilde kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyor. Olaydan bir süre sonrada hayatını kaybediyor. Sonra kardeşimin alkolden öldüğü ileri sürülüyor. Oysaki Otopsi raporunda kardeşimin kanında alkole rastlanılmadığı tespit ediliyor. O gün kardeşime alkollü teşhisini koyan doktorların nasıl tespit ettiğini öğrenmek istiyoruz. Şimdi hem o gün darp olayına karışanların hem de ilk raporunda alkol teşhisinde bulunan doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Süreci takip ediyoruz. Biz adalet istiyoruz" dedi.

"Tutuklu yargılansınlar istiyoruz"

Kardeşinin ölümüne neden olan olayın faillerinin tutuklu yargılanmasını isteyen Merve Bebek ise, “Benim kardeşimin kanında ne alkol ne de uyuşturucuya rastlanmadı oysaki bunlara bağlı bir ölümmüş gibi lanse edildi. Biz adalet arayışımızı sürdüreceğiz ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. Bütün müracaatlarımızı yaptık soruşturma açılması için savcılığa şikayette bulunduk. Biz şüphelilerin elini kolunu sallayarak yargılanmasını değil, tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Kardeşimin kafasında sopa kıranlar, çöp konteynerleri kıranlar, 10 kişiyle 20 yaşında bir genci darp edenler adalet karşısında hesap vermelidirler“ diye konuştu.

Adli Tıp kalp krizi ile darp arasında bağ kurdu

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından raporda ise, “Bebek’in kavga olayı ile ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğuna yer verildi. Raporda , Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı kavga olayının efor ve stresinin tetiklemesiyle kronik kalp damar hastalığının aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, söz konusu kavga olayıyla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı olup olmadığı hususunun adli tahkikatla tarafınızca değerlendirilmesinin uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Olayın geçmişi

Olay, 1 Temmuz’da Giresun Kalesi Mesire Alanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kalede mesire alanında mısır satan Zeki Can Bebek ile aralarında daha önce de husumet bulunan seyyar satıcılıktan yapan öğretmen C.G. (49) ve yakınları tartıştı. Çıkan kavgada Zeki Can Bebek, darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Çınarlar Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darp ettiğini belirttiği C.G., S.A., O.G., A.G. ve K.G.’den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden mısır tezgahının başına giden Bebek, aniden rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat eden Bebek, tedavi altına alındı. Tahlil sonuçlarında herhangi bulguya rastlanılmayan Bebek, taburcu edileceği sırada yatakta hareketsiz yattığı fark edildi. Hastanenin acil müdahale odasına alınan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebek, darp olayından yaklaşık 9 saat sonra gittiği hastanede hayatını kaybetti.

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