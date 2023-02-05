Kavgada yeğen amcasını vurdu: 1 ağır yaralı

Niğde’de amca ile yeğen arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan amca ağır yaralanırken yeğen ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Sırali Mahallesi Melek Girmez sokakta meydana geldi. S.C., ile amcası Başar C. (45) arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.C. belindeki tabancayla amcasına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı Başar C.; olay yerine gelen ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yeğen S.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.