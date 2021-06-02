Kavgada tüfekle rastgele ateş açıp 3 kadını yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da kavga sırasında tüfekle gelişigüzel ateş açıp kazara 3 kadını yaralayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş.(26) adlı genç kadını rahatsız etme meselesi yüzünden D.Y. (37), O.Y. (20) ve Y.Y. (35) ile H.A.V. (37) birbirlerini darp etti. H.A.V. tüfekle rastgele ateş edince bu sırada olayla ilgisi olmayan V.K. (27), K.M. (34) ve S.B.(17) adlı kadınlar kazara çeşitli yerlerinden saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis tarafından gözaltına alınan H.A.V., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A.V. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.