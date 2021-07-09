Kavgada tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu

Kırıkkale’de husumetlisi ile yaşadığı kavgada tabancasını kaptıran şahıs bacağından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Caddesi üzerindeki Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan M.K. ile M.B. (33) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. üzerindeki tabancayı M.K.’ya kaptırdı. Kavga sırasında M.K., M.B.’nin bacağına ateş açarak yaraladı. Şüpheli şahıs M.K., ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.B., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli M.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.