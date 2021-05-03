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Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da kavga sırasında kafasına ekmek bıçağı saplanarak bıçak kafasından hastaneye kaldırılarak ameliyat olan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı.

Asayiş 03.05.2021, 12:35
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Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da kavga sırasında kafasına ekmek bıçağı saplanarak bıçak kafasından hastaneye kaldırılarak ameliyat olan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İnce Sokak’ta 6 Nisan’da kavga sırasında kafasına atılan ekmek bıçağı saplanan 17 yaşındaki E.A. bıçak kafasına saplı halde hastaneye kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan E.A., 6 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün şüphe üzerine ticareti taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan E.A.’nın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve ayrıca hakkında Çocuk Mahkemesi tarafından yaralama suçundan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan E.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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