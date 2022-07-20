banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da

Kavgada bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgada bir taksi sürücüsü sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Asayiş 20.07.2022, 04:19
Kavgada bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgada bir taksi sürücüsü sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, taksi sürücüsü Ferhat Savcı, sırt bölgesinden bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

Yaralanan Ferhat, önce kendi taksisine binmeye çalıştı, ancak binemeyince olay yerinde bulunan başka bir taksi sürücüsü tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yorumlar (0)
21°
açık