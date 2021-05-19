Kavgada bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Kirmanlı Mahallesi Pestilci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan E.Ş. ile B.Ç. önce telefonda tartıştı. Ardından buluşan iki kişinin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada her iki kişide yaralanırken durumu ağır olan B.Ç. önce ilçedeki özel hastaneye ardından da İstanbul’da başka bir hastaneye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.Ş. ise hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş.’nin Adliyeye gelişi sırasında yakınları kendisine destek verdi. E.Ş.’nin ifadesinde B.Ç.’nin daha önce kendisini silahla tehdit ettiğini, telefonla da kendisine tehdit, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu ve buluşmalarında da aynı durum devam edince kavganın yaşandığını söylediği öğrenildi. E.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli A/2 Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.