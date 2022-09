Kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Sakarya’da husumetli olduğu iddia edilen şahısla arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak üzerinde meydana geldi. Ümit Kör (31), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Y. (40) ile tartışmaya başladı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, M.Y., Kör’ü boyun ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Kör, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.