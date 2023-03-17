Kavgada aldığı darbelerle fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre, alkol kullanarak eğlenen grup ile gürültüden rahatsız olan site sakinleri arasında yaşanan kavgada bir kişi aldığı darbeler neticesinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen grubun fazla gürültü yapması sebebiyle komşular rahatsız oldu. Durumun yöneticiye bildirilmesi üzerine yönetici ve şikayet eden komşular, gürültü yapan grubun yanına giderek uyarıda bulundu. Yaşanan durum sonrasında iki taraf arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada alkollü olduğu öne sürülen Serkan Y. (39) aldığı darbeler neticesinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Serkan Y.’yi hastane kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.