Kavgada ağır yaralanan kişi 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada husumetli olduğu kişiler tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan Ahmet Gökkaya tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Gökkaya aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Kemal Y. (37), Hasan E. (42), Taha Abdullah P. ve Abdullah Y.’nin olduğu iş yerine gitti. Ahmet Gökkaya ile iş yerindekiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ahmet Gökkaya yanında bulunan tabanca ile Kemal Y., Hasan E., Taha B. ve Abdullah Y.’ye, iş yerinde bulunanlar da Ahmet Gökkaya’ya tabanca ile ateş etti. Olayda iş yerindeki 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden, Ahmet Gökkaya da başından yaralandı. Yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Abdullah Gökkaya tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, olaya karışan Kemal Y., Abdullah Y., Taha Abdullah P. ve Bülent A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.