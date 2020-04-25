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Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı

ANKARA'DA, KAVGA ETTİĞİ EŞİNİN EVE DÖNMESİNİ İSTEYEN BİR KİŞİ, İKİ ÇOCUĞUNU SİLAHLA REHİN ALDI. MÜZAKERE SONUCU İKNA EDİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN, İKİ ÇOCUĞU DA KURTARILDI.

Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı

ANKARA'DA, KAVGA ETTİĞİ EŞİNİN EVE DÖNMESİNİ İSTEYEN BİR KİŞİ, İKİ ÇOCUĞUNU SİLAHLA REHİN ALDI. MÜZAKERE SONUCU İKNA EDİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN, İKİ ÇOCUĞU DA KURTARILDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 16:58
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Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı

Ankara’da, kavga ettiği eşinin eve dönmesini isteyen bir kişi, iki çocuğunu silahla rehin aldı. Müzakere sonucu ikna edilen şahıs gözaltına alınırken, iki çocuğu da kurtarıldı.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi’nde bulunan 858. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.S., iddiaya göre, eşi A.S. ile kavga etti. A.S. ise kavganın ardından evi terk etti. Koca F.S., kavga ettikten sonra evi terk eden eşi A.S.’nin eve dönmesini istedi. İsteği gerçekleşmeyen koca biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunu silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat, 112 Acil Servis, itfaiye ekipleri ve müzakereci sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, müzakereci de çocuklarını rehin alan F.S. ile görüşmeye başladı. Öte yandan, evden ayrılan eş A.S. de olay yerine geldi.

Müzakerecinin yaklaşık iki saatlik ikna çalışmaları sonucu F.S., önce kız çocuğunu teslim etti, daha sonra da diğer çocuğunu dışarıya gönderdi. İkna çalışmaların ardından yakalanan F.S. gözaltına alınırken, silahı da ele geçirildi.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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