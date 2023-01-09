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Kavga eden müşterilerini uyardıktan sonra öldürülen taksi şoförü olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kavga eden müşterilerini uyardıktan sonra öldürülen taksi şoförü olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Fatih’te takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darp edilmiş, aldığı darbeler sonucu fenalaşan şahıs, kurtarılamamıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş 09.01.2023, 10:22
Fatih’te takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darp edilmiş, aldığı darbeler sonucu fenalaşan şahıs, kurtarılamamıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.