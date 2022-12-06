Kavga eden guruba biber gazlı müdahale

Kocaeli’de iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahalesinin ardından kavga eden şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki gurup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek ayırıldı. Hayrete düşüren anlar ise anbean vatandaşın kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgilim inceleme başlattı.