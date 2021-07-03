banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kavga eden genç kızları esnaflar zor ayırdı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı.

Asayiş 03.07.2021, 20:28

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Uzun Sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavgaya tutuştu. Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu