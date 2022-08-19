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Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası görenleri şok etti.

Asayiş 19.08.2022, 09:41
Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası görenleri şok etti.

Keçiören ilçesi Ataprak Mahallesi’nde yaşanan olayda iki yaşlı adam bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Yaşlı adamlardan birisi pantolon kemeri ile diğerine vurdu. Kavga sırasında yaşlı adamlardan biri yere düşerken, bu sırada bir genç de yaşlı adama saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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