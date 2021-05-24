banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı

Konya’da kavga eden 7 kişilik gruba müdahale eden polis ekipleri, çevrede ve şahısların üzerinde yaptığı aramada, 5 saksı esrar ile birlikte 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Asayiş 24.05.2021, 11:30
Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı

Konya’da kavga eden 7 kişilik gruba müdahale eden polis ekipleri, çevrede ve şahısların üzerinde yaptığı aramada, 5 saksı esrar ile birlikte 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye attığı sırada kavga eden 7 kişilik gruba müdahale etti. Kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Biber gazıyla ayrılan şahısların hareketlerinden şüphelenen Meram Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şahısların üzerinde ve çevrede yaptığı aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ayrıca çevrede bulunan 5 saksı esrar maddesine de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar işlem yapılmak Lalebahçe Polis Merkezi’ne götürüldü.
Yorumlar (0)
22°
açık