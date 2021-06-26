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Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 26.06.2021, 01:24
Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ve abisi F.B., henüz bilinmeyen nedenden Y.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çıkan kavgada Y.G. ensesi ve kaşından kesici aletle yaralanırken, O.Ü. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Olay ile ilgili bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga daha sonra vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, kavgada yaralanan Y.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan F.B. ve abisi F.B. için yakalama çalışması başlattı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların yumruklaştığı ve daha sonra vatandaşların araya girerek ayrıldığı görülüyor.
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