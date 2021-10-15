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Kavanozlara turşu değil uyuşturucu doldurdular

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kavanozların içine doldurulmuş halde kurutulmaya hazır 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 15.10.2021, 21:59
Kavanozlara turşu değil uyuşturucu doldurdular

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kavanozların içine doldurulmuş halde kurutulmaya hazır 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir ikamette uyuşturucu olduğu ihbarı değerlendirilerek, adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 17 adet kavanoz ve 1 adet poşet içerisinde kurutulmaya hazır toplamda 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi F.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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