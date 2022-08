Kavak Deresi taştı, Yukarıboğaz Köyü’nü sel vurdu

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz köyünde aşırı yağıştan ötürü köy içinden geçen Kavak Deresi’nde taşkın meydana geldi. Taşkından dolayı oluşan sel nedeniyle taşınan malzeme yolları ve menfezleri kapatırken, bazı konutlarda ve hububat depolarında su baskını yaşandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Yenipazar Yukarıboğaz Köyü’nde yaşanan sel bölgesinde incelemede bulundu. Sel afetinin duyulmasıyla Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik AFAD, Yenipazar Belediyesi ve DSİ 33. Şube Müdürlüğü ekipleri anında olay yerine gelerek oluşan tahribata müdahale etti. Sel nedeniyle yollara taşınan ve menfezleri kapatan malzemeler ekipler tarafından temizlenerek şartların normale dönmesini sağlandı.

Afetin yaşanmasının hemen ardından olay yerine intikal eden Vali Kızılkaya, selin zarar verdiği bölgede incelemede bulundu. Çalışmaları takip ederek ekiplere gerekli talimatları veren Vali Kızılkaya; “Son günlerde Bilecik’imizde meydana gelen kuvvetli yağışlar yer yer sellere ve su baskınlarına neden olmaktadır. Bugün Yenipazar ilçemiz Yukarıboğaz köyünde dere yatağının taşması sonucu yaşanan sel baskınını maddi hasarlı olarak atlatmanın tesellisini yaşıyoruz. Can kaybının ve yaralanmaların yaşanmaması en büyük şansımız. Ekiplerimiz selin meydana getirdiği zararlara anında müdahale ederek hayatın olağan akışında oluşabilecek aksamaların önüne geçmiştir. Şu an için kapalı yol ve menfez bulunmamaktadır. Ekiplerimiz her ihtimali değerlendirerek çalışmalarını bir süre daha devam ettirecektir. Rabbim beterinden korusun" dedi.

İnceleme esnasında Vali Kızılkaya’ya Yenipazar Kaymakam Vekili, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, DSİ Bölge Müdür Kağan Şan, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AFAD İl Müdürü Hayri Demirel ve DSİ 33. Şube Özgen Kayaoğlu eşlik etti.