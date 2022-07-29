Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı

Düzce’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Düzce’ merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Fındık tarlasından dönen Ali, Mithat, Selma ve Engin Gürbüz’e pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sonunda ise gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, Gürbüz ve Çufadar aileleri arasında husumete dayalı meydana gelen, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın failleri ve yardım edenler başsavcılığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda 10 şüpheli hakkında alınan gözaltı kararı sonucu 8 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” ifadelerine yer verdi.