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Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı’da toprağa verildi

Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden Ağrılı olan 4 kişi Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

Asayiş 04.06.2021, 13:15
Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı’da toprağa verildi

Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden Ağrılı olan 4 kişi Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Gölova ilçesi geçişinde dün meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi memleketi Ağrı’ya getirildi. Yapılan incelemelerin ardından Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Aydıntepe köyüne gönderilen Hamza Çelik, Hasret Çelik, Edanur Çelik ve Gökmen Gündoğdu’nun cenazesi kılınan Cuma namazının ardından toprağa verildi. Katliam gibi kazanın ardından yakınlarını toprağa veren aileler sinir krizi geçirdi.

Düzenlenen cenaze törenine Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokolü katıldı.
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