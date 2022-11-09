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Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Aydın: “Türkiye’nin Yüzyılı’nda mevcut sorunları da çözerek ortadan kaldıracağına yürekten inanıyoruz"
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 09.11.2022, 12:14
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.