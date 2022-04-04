Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi

Kırşehir’de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen zanlılar Ş.E. ve S.A. ile ilgili güvenlik riskleri olması sebebiyle Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu rapor hazırladı. Hazırlanan rapor sonrası Ş.E. ve S.A, Batman ve Van’daki kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi.