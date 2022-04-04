Son Dakika
Almanya’da 40 Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edilerek, 5 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.
Galatasaray: "Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi"
Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevine Reşat Yazıcıoğulları’nı getirdi
Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi
Kırşehir’de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Asayiş 04.04.2022, 18:45
Kırşehir’de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen zanlılar Ş.E. ve S.A. ile ilgili güvenlik riskleri olması sebebiyle Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu rapor hazırladı. Hazırlanan rapor sonrası Ş.E. ve S.A, Batman ve Van’daki kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi.