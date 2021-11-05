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Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı

Denizli’de aranan şahıs ve arkadaşı, kendisinin yakalanma anlarını görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Hastanede el bileği ve kaburgasında hasar oluşan gazeteci şikayetçi olurken, aranan şahsın ise kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili arandığı öğrenildi.

Asayiş 05.11.2021, 11:34
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı

Denizli’de aranan şahıs ve arkadaşı, kendisinin yakalanma anlarını görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Hastanede el bileği ve kaburgasında hasar oluşan gazeteci şikayetçi olurken, aranan şahsın ise kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili arandığı öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ihbar üzerine metruk binaya giren polis ekipleri bir şahsın kaçtığını fark etti. Yapılan çalışma sonrası kaçan şahsın karanlık bir köşede saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis aracına götürülen şahıs kendisini görüntüleyen İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz’a "Neden çekiyorsun" diyerek küfür etmeye başladı. Bu sırada şahsın arkadaşı olduğu öğrenilen Can Turaç Gümüş bir yandan, İbrahim Sarıekiz ise bir yandan Yılmaz’a tekmeler savurdu. Bu anlar Yılmaz’ın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaburgasında çatlak ve el bileğinde ise ödem oluşmuş

Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Yılmaz, göğsüne aldığı darbe nedeniyle bir süre nefes alamadı. Yılmaz’ın şikayetçi olması üzerine Can Turaç Gümüş ve İbrahim Sarıekiz gözaltına alındı. Hastaneye götürülen Hüseyin Yılmaz’ın kaburgasında çatlak olduğu el bileğinde ise ödem oluştuğu tespit edildi. Yılmaz polis merkezine giderek iki şahıstan da şikayetçi oldu.

O anları anlatan Hüseyin Yılmaz, “Aranan şahsın haberini yapmak için olay yerine gittim. Şahıs ekip aracına götürülürken arkadaşı ile birlikte tekmeler ile bana saldırdı. Göğsüme aldığım darbe nedeniyle bir süre nefes alamadım. Olduğum yerde kaldım. Daha sonra hastaneye geldiğimde göğsümde çatlak oluştuğu, elimde ise ödem oluştuğunu söylediler. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım” dedi.

Kaymakamın oğlunun öldürülmesi olayından aranıyormuş

Genel Bilgi Toplama (GBT) üzerinden kimlik sorgulamasının yapılması için kimliği istenen İbrahim Sarıekiz, kimliğinin yanında olmadığını ve TC kimlik numarasını da bilmediği yalanını söyleyerek kurtulmak istedi. Yapılan parmak izi sorgusunda ise İbrahim Sarıekiz’in 2019 yılında Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın oğlunun Denizli’de öldürülmesi olayına karıştığı ve bu nedenle arandığı öğrenildi.

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