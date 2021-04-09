Katil zanlısı 100 komando ve drone ile aranıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi’nde baba ve oğlu otomatik tüfek ile öldürdükten sonra firar eden katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen Mahallesi’nde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca evlerinin önünde ölü bulunmuştu. Cinayetin komşusu olan M.D. tarafından işlendiği ileri sürülürken, M.D. iki gündür aranıyor.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Birliğinden 100 personel, iz takip köpekleri ve drone ile dağlık alanda arama çalışması devam eden katil zanlısı M.D.’nin yakalanması için ekipler seferber oldu. Dağlık bölgelerdeki ahşap baraka, metruk binalar, mağaralar ve saklanabileceği tüm alanlar jandarma ve komando ekipleri tarafından taranıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren devam eden katil zanlısının yakalanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.