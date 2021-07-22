banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Katil evlattan şok sözler: "Benim annem yok"

Denizli’de şiddet uygulayıp bayılttığı annesini boğazını keserek öldüren katil evlat tutuklanıp cezaevine gönderilirken "Benim annem yok" dedi.

Asayiş 22.07.2021, 15:07
Katil evlattan şok sözler: "Benim annem yok"
banner502

Denizli’de şiddet uygulayıp bayılttığı annesini boğazını keserek öldüren katil evlat tutuklanıp cezaevine gönderilirken "Benim annem yok" dedi.

Denizli’nin Güney ilçesinde tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar’ı önce boğan sonra ise boğazını kesen cinayet zanlısı Gökhan Rüzgar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Gökhan Rüzgar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" sorusuna verdiği cevap hayrete düşürdü. Katil evlat kendisine yöneltilen soruya "Benim annem yok" diye cevap vermesi ve rahat tavırları dikkat çekti.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501