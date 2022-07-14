Osmaniye’de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangında tesisin ormanlık alana yakın olmasından dolayı da helikopter havadan müdahale etti.

Yangın, Yaverpaşa Mahallesi’ndeki katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Belediyesi’nin çöp döküm sahasındaki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kağıt ayrıştırma bölümündeki yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan tesisin ormanlık alana yakın olmasından dolayı yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopter de havadan ormanlık alana su takviyesi yaptı.