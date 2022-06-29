Katar ve Azerbaycan’ın Marmaris’e gönderdiği yangın söndürme ekipleri ülkelerine uğurlandı

Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için Katar’ın ve Azerbaycan’ın gönderdiği hava ekipleri ülkelerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vermek için Türkiye’ye gelen Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait yangın söndürme uçağı ve beraberindeki ekiplerin ülkelerine uğurlandığını açıkladı. Yangının söndürülmesinin ardından Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’ndan ayrılan Katarlı ve Azerbaycanlı müdahale ekipleri için komutanlıkta düzenlenen uğurlama töreninde, ekip üyelerine Türk Hava Kuvvetleri tarafından plaket verildi.