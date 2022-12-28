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Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.
Asayiş 28.12.2022, 16:21
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 14 Mart 2018 günü Melikgazi ilçesine bağlı Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkide meydana gelen ‘kasten öldürme’ olayı ile ilgili olarak 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası olan G.B., ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’nde yakalandı.
G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.